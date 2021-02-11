12 лютого у Львові очікується сильний мороз і снігопади

Зважаючи на погодні умови Львівська міська рада рекомендує керівникам приватних підприємств, установ і організацій оголосити п’ятницю, 12 лютого, вихідним.Таку пропозицію під час засідання штабу з боротьби з наслідками негоди озвучив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Є пропозиція — оголосити завтра вихідним днем у Львові для установ, організацій та підприємств, із відпрацюванням в інший день, окрім органів державної влади та місцевого самоврядування, які забезпечують життєдіяльність міста. Ми можемо лише рекомендувати», – повідомив Садовий.

Окрім того, 12 лютого у школах та дитячих садках працюватимуть лише чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишитись вдома. Остатній процес у навчальних закладах не відбуватиметься.

Школи та садочки будуть відчинені для діток, чиї батьки не маю де їх залишити, але без організації навчального процесу. Прохання до всіх — у цей час долучитись до прибирання міста і допомагати двірникам. Кидаємо всі сили на прибирання, залучаючи максимальну кількість техніки, яку лише можна залучити», — зазначив Андрій Садовий.