Львівська міська рада заявила про готовність придбати ділянку під сміттєвий полігон

Львівська міськрада шукає територію площею до 30 гектарів для сміттєвого полігону. Там захоронюватимуть те сміття, яке залишилося після обробки на сміттєпереробному комплексі. Раніше місто неодноразово зверталось до органів державної влади з проханням надати відповідну ділянку під сміттєзвалище. Та не отримало жодної позитивної відповіді.

Тому у Львівській міській раді пропонують викупити ділянку у місцевих радах чи приватних власників.

«Ми в черговий раз звертаємось публічно до всіх, хто має можливість, хто має таку земельну ділянку. Ми готові її купити за ринковою ціною. Ми готові вкладати кошти через субвенції в структури тих органів місцевого самоврядування. Ми готові за свої кошти зробити регіональний полігон», – розповів у коментарі для ZAXID.NET заступник міського голови з житлово-комунальних питань Сергій Бабак.

Відповідно до законодавства полігони не можна розташовувати в межах міста. Ділянка має бути непридатною для сільського господарства, розташована не ближче, ніж за 15 км до аеропорту, за 3 – до заповідників. До найближчої забудови від полігону має бути щонайменше півкілометра.

Міська рада на цій землі облаштує сучасний полігон. На ньому будуть захоронювати відходи, які пройшли сміттєпереробний комплекс.