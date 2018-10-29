Львівська міська рада заявила про готовність придбати ділянку під сміттєвий полігон
На ньому зроблять регіональний полігон для Львова і 4 прилеглих районів
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Львівська міськрада шукає територію площею до 30 гектарів для сміттєвого полігону. Там захоронюватимуть те сміття, яке залишилося після обробки на сміттєпереробному комплексі. Раніше місто неодноразово зверталось до органів державної влади з проханням надати відповідну ділянку під сміттєзвалище. Та не отримало жодної позитивної відповіді.
Тому у Львівській міській раді пропонують викупити ділянку у місцевих радах чи приватних власників.
«Ми в черговий раз звертаємось публічно до всіх, хто має можливість, хто має таку земельну ділянку. Ми готові її купити за ринковою ціною. Ми готові вкладати кошти через субвенції в структури тих органів місцевого самоврядування. Ми готові за свої кошти зробити регіональний полігон», – розповів у коментарі для ZAXID.NET заступник міського голови з житлово-комунальних питань Сергій Бабак.
Відповідно до законодавства полігони не можна розташовувати в межах міста. Ділянка має бути непридатною для сільського господарства, розташована не ближче, ніж за 15 км до аеропорту, за 3 – до заповідників. До найближчої забудови від полігону має бути щонайменше півкілометра.
Міська рада на цій землі облаштує сучасний полігон. На ньому будуть захоронювати відходи, які пройшли сміттєпереробний комплекс.