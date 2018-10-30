Львівська міськрада дозволила будівництво спорткомплексу на Сихові

Візуалізація майбутнього спорткомплексу на Сихові

Під час засідання позачергової сесії Львівської міськради 30 жовтня депутати погодили будівництво Палацу спорту у мікрорайоні Сихів. Вартість будівництва складе 985 млн грн. За відповідну ухвалу проголосували 43 депутати.

Замовником будівництва спорткомплексу депутати визначили нещодавно створене ЛКП «Палац ігрових видів спорту». Це підприємство має провести міжнародну закупівлю і визначити підрядника будівництва. Ухвалою сесії встановлюються умови до майбутнього підрядника, зокрема, наявність кваліфікованих працівників та досвід виконання подібних робіт. Згідно технічних умов, повна вартість будівництва Палацу спорту становитиме 985 млн грн, з яких близько 70% буде виділено з державного бюджету.

Також депутати виділили ЛКП «Палац ігрових видів спорту» ділянку площею 1,87 га для будівництва спорткомплексу. У подальшому ЛКП «Палац ігрових видів спорту» має зареєструвати речове право на цю землю.

Окрім того, депутати внесли зміни до бюджету розвитку Львова на 2018 рік, передбачавши 1 млн грн для статутного фонду ЛКП «Палац ігрових видів спорту».

Палац спорту будуватимуть протягом трьох років неподалік церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Перший етап будівництва цього спорткомлпексу мають розпочати до кінця 2018 року і завершити протягом 12 місяців.

Спорткомплекс матиме чотири окремі криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, критий басейн розміром 25 х 30 метрів для водного поло. У центральному багатофункціональному залі спорткомплексу окрім змагань зі спорту можна буде проводити концерти. Окрім цього, з даху споруди облаштують лижні спуски. Загалом цей спорткомплекс зможе розмістити понад 3 тис. відвідувачів.

Для реалізації цього проекту Львів отримав у серпні 27 млн грн субвенції з державного бюджету. У жовтні комісія при Міністерстві молоді та спорту прийняла рішення виділити на будівництво Палацу спорту ще 27 млн грн.

За словами головною юристки ЛМР Гелени Пайонкевич, для оплати будівництва цього спорткомплексу окрім коштів з міського та державного бюджету, міськрада розглядає можливість укладення інвестиційних угод та державно-приватного партнерства.