Сихівські активісти закликали мерію втілити раніше затверджений проект площі перед кінотеатром

Теперішній вигляд площі перед кінотеатром Довженка на Сихові

Відома громадська організація «Кращий Сихів» поширила звернення, у якому закликає міську владу реалізувати проект реконструкції площі перед кінотеатром ім. Довженка, що був обраний за результатами всеукраїнського конкурсу. Водночас громадська організація, що об'єднує мешканців Сихова, закликала не зважати на заклики «окремих осіб» встановити на площі пам’ятник чи меморіал.

«Ми виступаємо за якнайшвидшу реалізацію проекту, який переміг у відкритому всеукраїнському конкурсі. Вважаємо неправильними спроби окремих осіб, які нібито виступають від імені громади Сихова, змусити міську владу знехтувати результатами конкурсу і встановити на площі пам’ятник чи меморіал», – йдеться, зокрема, у зверненні «Кращий Сихів».

Заяву оприлюднили з огляду на ситуацію, яка трапилась у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання виконкому Львівської міськради. Нагадаємо, туди прийшли представники деяких громадсько-політичних угрупувань, які вимагали внести на розгляд сесії міськради звернення голови ЛОДА Олега Синютки про видачу містобудівних умов та обмежень для встановлення на площі перед кінотеатром ім. Довженка пам’ятника Небесній Сотні. Ці активісти пояснювали свої вимоги «бажанням громади Сихова» та стверджували, що це «допоможе у патріотичному вихованні дітей і молоді мікрорайону». Після того у мерії пообіцяли ще раз обговорити з сихівчанами план реконструкції площі. Така зустріч запланована на 6 листопада.

При цьому пам'ятний меморіал Небесній Сотні уже споруджується в центрі Львова. Там уже залили фундамент майбутнього меморіалу. За інформацією заступника директора ЛКП «Зелений Львів» Андрія Шульського, роботи зі спорудження меморіалу виконані уже на 10%

Відтак у ГО «Кращий Сихів» наполягають, що «єдиним варіантом оновлення площі має бути проект, який переміг у відкритому всеукраїнському конкурсі». Вони закликають підтримати відповідну електронну петицію та підписати це звернення. За даними опитувань, близько 70% мешканців Сихова підтримують перетворення площі перед кінотеатром на громадський простір.

Проект громадського простору на площі перед кінотеатром ім. Довженка на Сихові

Йдеться про проект колективу за участі шести архітекторів зі Львова, які пропонують розділити площу біля кінотеатру на дві зони – верхню та нижню. Нижня зона використовуватиметься для комунікації та пасивного відпочинку і буде захищена від шуму міста, а верхня частина буде поєднувати простір із кінотеатром ім. Довженка плавним переходом без сходів. Окрім того, проект передбачає облаштування переходу від громадського простору до церкви Папи Івана Павла ІІ, який планують облаштувати навесні 2019 року.

Візуалізація меморіалу Небесної Сотні на вул. Кривоноса у центрі Львова

Нагадаємо, що через наполягання Львівської ОДА у Львові встановлять два пам’ятники до 100-річчя ЗУНР. Один пам’ятник уже встановила міська влада на вул Городоцькій коло театру ім. Лесі Українки, інший за 400 метрів – на вул. Листопадового Чину, завершують встановлювати коштом обласного бюджету.