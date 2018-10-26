Після скандалу у мерії громада ще раз обговорить облаштування території на Сихові
Частина людей вимагає встановити там пам'ятник Небесній Сотні, інші - за облаштування громадського простору
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Сьогодні, 26 жовтня 2018 року, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, до малої сесійної зали увірвалися майже два десятки людей, які вимагали встановити на площі біля кінотеатру Довженка, який розташований у мікрорайоні Сихів, меморіал Героям Небесної Сотні. Це вони аргументували тим, що такого пам'ятника, мовляв, хоче вся сихівська громада.
«Таке враження, ніби Сихові не роблять нічого, а лише споруджують будинки. Коли щось там хочуть облаштувати активісти, то для цього немає місця. Петиція про встановлення біля кінопалацу меморіалу зібрала 6 тисяч підписів тих, хто там живе», ‒ кажуть ті, хто прийшли.
Рішення про спорудження пам'ятника Героям Небесної Сотні саме біля кіноцентру імені Довженка ще в травні ухвалила обласна рада. І, на думку мешканців, які прийшли з пікетом, місто мало б це підтримати.
«Це питання розглядали неодноразово: і комісії попереднього скликання, і цього скликання. Вони погодили, що винесуть його на сесію, але досі цього не зробили», ‒ розповідає голова комітету зі спорудження пам'ятника на Сихові Олександр Ворона.
Нагадаємо, конкурс на найкращий проект меморіалу у Львові влаштували ще два роки тому: тривав він протягом 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 року. Тоді перемогу здобула львівська команда архітекторів у складі Андрія Лесюка, Марії Яструбчак та Христини Пундак, які запропонували споруджувати пам'ятник на вулиці Кривоноса. У квітні там урочисто заклали капсулу, а майже місяць тому розпочали роботи.
Щодо площі біля кіноцентру Довженка, то напередодні серед сихівчан відбулися громадські слухання й опитування. Громада, як кажуть у міській раді, захотіла облаштувати там громадський простір.
«Ті, хто там живе, хотіли би бачити територію, де можна вийти з дитиною і прогулятися, робити презентації, зустрічі, виступи та конференції. Це величезна площа, яка може мати чималий функціонал, бо на це є запит», ‒ зазначає заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.
Щоб питання з пам'ятником Небесній Сотні на Сихові вирішити остаточно, пікетувальникам запропонували влаштувати спільну зустріч і ще раз послухати сихівчан. Відбудеться вона 6 листопада. Протокольне доручення про це члени виконкому підтримали одноголосно.