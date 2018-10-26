Після скандалу у мерії громада ще раз обговорить облаштування території на Сихові

Сьогодні, 26 жовтня 2018 року, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, до малої сесійної зали увірвалися майже два десятки людей, які вимагали встановити на площі біля кінотеатру Довженка, який розташований у мікрорайоні Сихів, меморіал Героям Небесної Сотні. Це вони аргументували тим, що такого пам'ятника, мовляв, хоче вся сихівська громада.

«Таке враження, ніби Сихові не роблять нічого, а лише споруджують будинки. Коли щось там хочуть облаштувати активісти, то для цього немає місця. Петиція про встановлення біля кінопалацу меморіалу зібрала 6 тисяч підписів тих, хто там живе», ‒ кажуть ті, хто прийшли.

Рішення про спорудження пам'ятника Героям Небесної Сотні саме біля кіноцентру імені Довженка ще в травні ухвалила обласна рада. І, на думку мешканців, які прийшли з пікетом, місто мало б це підтримати.

«Це питання розглядали неодноразово: і комісії попереднього скликання, і цього скликання. Вони погодили, що винесуть його на сесію, але досі цього не зробили», ‒ розповідає голова комітету зі спорудження пам'ятника на Сихові Олександр Ворона.

Нагадаємо, конкурс на найкращий проект меморіалу у Львові влаштували ще два роки тому: тривав він протягом 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 року. Тоді перемогу здобула львівська команда архітекторів у складі Андрія Лесюка, Марії Яструбчак та Христини Пундак, які запропонували споруджувати пам'ятник на вулиці Кривоноса. У квітні там урочисто заклали капсулу, а майже місяць тому розпочали роботи.

Щодо площі біля кіноцентру Довженка, то напередодні серед сихівчан відбулися громадські слухання й опитування. Громада, як кажуть у міській раді, захотіла облаштувати там громадський простір.

«Ті, хто там живе, хотіли би бачити територію, де можна вийти з дитиною і прогулятися, робити презентації, зустрічі, виступи та конференції. Це величезна площа, яка може мати чималий функціонал, бо на це є запит», ‒ зазначає заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Щоб питання з пам'ятником Небесній Сотні на Сихові вирішити остаточно, пікетувальникам запропонували влаштувати спільну зустріч і ще раз послухати сихівчан. Відбудеться вона 6 листопада. Протокольне доручення про це члени виконкому підтримали одноголосно.