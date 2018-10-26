У Львові до кінця року збудують меморіальну стелу пам’яті Небесної Сотні

До кінця цього року у сквері на вул. Кривоноса мають збудувати стелу та оглядові майданчики

У п’ятницю, 26 жовтня, у сквері на вул. Кривоноса залиють бетонний фундамент під стелу та розпочнуть роботи з облаштування оглядових майданчиків, що є частиною меморіалу пам’яті Небесної Сотні.

Як інформує прес-служба Львівської міськради з посиланням на заступника директора ЛКП «Зелений Львів» Андрія Шульського, роботи з спорудження меморіалу виконані на 10%. До кінця цього року у сквері на вул. Кривоноса мають збудувати стелу та оглядові майданчики.

«На сьогодні виконано 10% робіт з будівництва пам’ятника Героям Небесній Сотні. Вже зробили опалубку і сьогодні заливаємо бетонний фундамент під стелу. А на наступний тиждень будемо заливати нижні фундаменти під оглядові майданчики. Відповідно ще цього року ми зробимо стелу так як вона має виглядати, вона буде облицьована кортеном, зробимо портрети Героїв Небесної Сотні, оглядові майданчики і нижню площадку перед стелою. Благоустрій території, висадка дерев і кущів – це вже наступного року», — повідомив Андрій Шульський.

У сквері на вул. Кривоноса тривають роботи з облаштування меморіалу

Нагадаємо, 17 квітня відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули з нагоди початку будівництва меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на «Губернаторських валах». Відкриття меморіалу заплановано у лютому 2019 року. На спорудження пам’ятника у міському бюджеті передбачено 10,8 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, меморіал складатиметься з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі та пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Міст виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні. На мості запропонували встановити накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена героїв Небесної Сотні, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що, символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом.

Проект цього громадського простору розробила львівська команда архітекторів у складі Андрія Лесюка, Марії Яструбчак та Христини Пундак.