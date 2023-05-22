За 2023 рік інспектори вже оштрафували водіїв на суму 39,6 млн грн за неправильне паркування

Міське управління безпеки Львова назвало десять локацій, де інспектори з паркування найчастіше фіксують порушення правил зупинки чи стоянки автомобіля. Перелік повідомили 22 травня на сайті ЛМР.

До першої п’ятірки увійшли площа Соборна, вулиці Листопадового Чину, Гавришкевича, Гнатюка та проспект Шевченка. Також найчастіше штрафи виписують водіям, які неналежно паркують автомобілі за такими адресами:

Зелена, 1-64,

площа Петрушевича,

Винниченка,

Личаківська, 1-82,

Мечникова, 2-12.

Загалом у 2023 році львівські інспектори з паркування виписали вже понад 106 тис. штрафів за порушення правил стоянки або зупинки авто на загальну суму 39,6 млн грн. Станом на 17 травня до бюджету міста вже сплатили 31,2 млн грн.

Мінімальний розмір штрафу за неналежне паркування – 340 грн. Але він може зрости до 680 грн. Хоча якщо водій-порушник сплачує штраф впродовж перших 10 днів, то сума зменшується вдвічі. Також водіїв штрафують і за несплату послуг платного паркування. У таких випадках штраф зростає до 20-кратного розміру від вартості години паркування.

Нагадаємо, нещодавно у Львові назвали локації, звідки найчастіше забирають автівки на арештмайданчик. Це вул. Гавришкевича, вул. Винниченка, пл. Петрушевича, пл. Старий Ринок, вул. Героїв УПА, 80 (зупинка громадського транспорту), вул. Кн.Ольги, 98а,б (велодоріжка) та перехрестя вулиць І.Франка-Козельницька.

Перелік майданчиків для паркування відзначені на геопорталі Львова.