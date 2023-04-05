Востаннє тарифи на паркування у Львові піднімали у 2020 році

Львівська міська рада пропонує підняти ціни на паркування у Львові, щоб забезпечити рентабельність операторів паркувальних майданчиків. Про рішення повідомили у департаменті міської мобільності, його вже підтримала депутатська комісія інженерного господарства. Тепер за це мають проголосувати міські депутати.

У першій паркувальній зоні (територія старого міста) на закритих і відведених майданчиках і в п’ятій паркувальній зоні (паркінги біля аеропорту і головного залізничного вокзалу) тариф може зрости на 10 грн, у другій, третій і четвертій зонах (ближній центр, забудова до 1939 року, решта міста) – на 5 грн, на майданчиках для платного паркування туристичного транспорту (незалежно від місця розташування) – на 20 грн.

Зараз тарифи, що востаннє змінювали у 2020 році, становлять 20 грн (перша зона), 15 грн (друга), 10 грн (третя), 40 грн (п’ята зона), 80 грн за годинку на майданчиках для туристичних автобусів.

«Таке рішення зумовлене збільшенням розміру мінімальної зарплати та, відповідно, підвищенням ставок паркувального збору, який оператори паркування сплачують до міського бюджету, а також зростанням інших витрат операторів паркування», – кажуть в прес-службі ЛМР.

Із 20:00 до 8:00 паркувати автівки на відкритих майданчиках можна буде безкоштовно.

Для мешканців будинків, що прилягають до паркувальних майданчиків, і надалі діятимуть пільгові абонементи на паркування. Їхня вартість може зрости на 20% – з 590 грн до 710 грн за місяць та з 1400 грн до 1820 за півроку.

Окрім того, для учасників бойових дій і надалі діятимуть пільгові абонементи на паркування у межах пішохідної зони у центрі міста – 50% від повної вартості.

«Якщо не змінити тарифи, то через нерентабельність оператори паркування можуть відмовитися від такої діяльності. І тоді міський бюджет може недоотримати кошти, що надходять від паркувального збору. А минулого року цей платіж склав 25,6 млн грн», – кажуть в департаменті міської мобільності.

Також у міськраді вважають, що нові тарифи на паркування стимулюватимуть водіїв рідше їхати власним авто у центр міста, не паркуватись тут на тривалий час та користуватись альтернативними видами транспорту.

Остаточне рішення про підняття тарифів на паркування у Львові мають розглянути депутати під час найближчого засідання сесії ЛМР.

Як інформував ZAXID.NET, у Львові погодили 34 нових паркувальних майданчика.