Також за дотриманням порядку у Львові слідкують інспектори з паркування

Львівська міськрада оголосила про початок акції «Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ», у межах якої мешканці можуть долучитися одночасно до благоустрою міста та допомоги Збройним силам України. Кошти від штрафів за неправильне паркування у Львові скеровують на допомогу українським військовим.

Як розповіли у четвер, 30 березня, у львівській мерії, мешканців просять активно долучатися до забезпечення порядку на дорогах міста. А саме надіслати фото неправильно припаркованих авто.

Зробити це можна за допомогою смартфона через соцмережі «Гарячої лінії» міста: Telegram-бот чи сторінку у Facebook.

Щоб подати фотопорушення через чат-бот у Telegram потрібно:

Зареєструватись. Обрати розділ «Нове звернення». Вибрати категорію «Дороги, площі, парки». Обрати підкатегорію «Паркування на газонах та громадських територіях». Далі – зазначити адресу і додати фото.

Загалом з початку 2023 року від мешканців на «Гарячу лінію» надійшло понад 300 фотофіксацій порушень паркування автомобілів. Також за дотримання порядку у Львові слідкують інспектори з паркування.