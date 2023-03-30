Кошти від штрафів порушників паркування у Львові передаватимуть на ЗСУ
Містян просять допомагати фіксувати порушників
Львівська міськрада оголосила про початок акції «Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ», у межах якої мешканці можуть долучитися одночасно до благоустрою міста та допомоги Збройним силам України. Кошти від штрафів за неправильне паркування у Львові скеровують на допомогу українським військовим.
Як розповіли у четвер, 30 березня, у львівській мерії, мешканців просять активно долучатися до забезпечення порядку на дорогах міста. А саме надіслати фото неправильно припаркованих авто.
Зробити це можна за допомогою смартфона через соцмережі «Гарячої лінії» міста: Telegram-бот чи сторінку у Facebook.
Щоб подати фотопорушення через чат-бот у Telegram потрібно:
- Зареєструватись.
- Обрати розділ «Нове звернення».
- Вибрати категорію «Дороги, площі, парки».
- Обрати підкатегорію «Паркування на газонах та громадських територіях».
- Далі – зазначити адресу і додати фото.
Загалом з початку 2023 року від мешканців на «Гарячу лінію» надійшло понад 300 фотофіксацій порушень паркування автомобілів. Також за дотримання порядку у Львові слідкують інспектори з паркування.