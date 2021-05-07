Комплекс має стати взірцем для майбутніх пенітенціарних закладів в Україні та відповідати сучасним європейським тенденціям

Львівська міська рада 7 травня оголосила всеукраїнський архітектурний конкурс на проект нового слідчого ізолятора для 1000 арештантів. Його будівництво на вулиці Збиральній неподалік ТЦ «Епіцентр» виконком погодив ще у березні.

На території нового СІЗО №19, крім корпусів для ув’язнених, будуть медичний блок, спортзал, їдальня, окремі прогулянкові зони для чоловіків, жінок, майданчики для занять спортом, крамниця, перукарня тощо. Комплекс має стати взірцем для майбутніх пенітенціарних закладів в Україні.

«Територія, призначена для будівництва, розташована в периферійній зоні міста, яка має сформований містобудівний контекст. Метою конкурсу є розроблення проекту комплексу, що гармонійно розташується в середовищі та відповідатиме сучасним тенденціям архітектури пенітенціарних закладів. Проектований простір має сприяти реабілітації ув’язнених та запобіганню повторного вчинення злочинів», – повідомляє управління архітектури та урбаністики ЛМР.

До участі в конкурсі запрошують сертифікованих архітекторів та архітекторок з досвідом проектування подібних об’єктів. Призовий фонд конкурсу складає 180 тис. грн, проект-переможець стане основою для розроблення проекту комплексу нового СІЗО.

Для реєстрації на конкурс необхідно заповнити форму за посиланням. Більш детальні вимоги та завдання до конкурсу обіцяють опублікувати згодом на сайті ЛМР, також можна звернутися за адресою: [email protected]

Нагадаємо, будівництво нового СІЗО на західній околиці Львова неподалік «Епіцентру» виконком ЛМР погодив у березні. Його площа становитиме понад 8 га. Планується, що ньому одночасно зможуть передувати 720 чоловіків та 70 жінок і неповнолітніх. Окрім того, на території слідчого ізолятора облаштують сектор максимального рівня безпеки на 50 людей. Також тут збираються збудувати розплідник та вольєр для службових собак та облаштувати навчальні класи для кінологів.

Ділянку під будівництво СІЗО міська рада виділила ще у 2016 році за умови, що слідчий ізолятор на вул. Городоцький припинить свою роботу. У 2018 році у Мін’юсті заявили, що вже знайшли інвестора, який мав би збудувати на місці СІЗО на Городоцькій торгово-розважальний центр та музей. Однак з того часу жодних кроків щодо продажу будівлі цього СІЗО не відбувається, там і надалі утримують арештантів.