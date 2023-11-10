Львівський окружний адміністративний суд не задовольнив позов Львівської міської ради до виконавчого комітету Львівської міськради. Позов стосувався скасування містобудівних умов та обмежень на реконструкцію будівлі неподалік міської поліклініки на вул. Мазепи, повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Як інформував ZAXID.NET, Львівська міськрада просила визнати недійсним рішення виконавчого комітету від 3 вересня 2020 року про затвердження містобудівних умов та обмежень на реконструкцію ТзОВ «СВ» нежитлової будівлі на вул. Гетьмана Мазепи, 25а-25б.

Під час засідання виконкому рішення про видачу МУО підтримали всі восьмеро присутніх членів виконкому, включно з міським головою Андрієм Садовим. Однак у позовній заяві юристи міськради стверджували, що це рішення незаконне й порушує містобудівне законодавство.

10 травня Львівський окружний адмінсуд у забезпеченні позову відмовив, зауваживши, що до справи необхідно долучити представників ТзОВ «СВ», втім згодом суд таки відкрив справу. Прикметно, що представниця виконкому у судовому засіданні проти позовних вимог заперечила. За її словами, реконструкція приміщення на вул. Мазепи, 25а-25б вже проведена. Тобто лише через три роки після ухвалення рішення міськрада вирішила, що воно незаконне і порушує її права.

Втім 30 жовтня суддя Львівського окружного адмінсуду Наталія Мричко у задоволенні позову Львівської міськради відмовила через брак доказів. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «СВ» належить братам Володимиру та Ярославу Тістикам, які були депутатами від ВО «Свобода» у міськраді і облраді відповідно. У 2013 році фірма «СВ» незаконно розширила площу торгово-розважального комплексу у Львові на вул. Мазепи 25б. Під час реконструкції площа будівлі збільшилась уп’ятеро. Незважаючи на це, того ж року депутати ЛМР проголосували за продовження терміну оренди ділянки фірмою братів Тістиків ще на 10 років, а у 2020 році міський виконком видав містобудівні умови на проведення цих робіт.