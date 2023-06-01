Виконком ЛМР видав ТзОВ «СВ» містобудівні умови на реконструкцію будівлі на вул. Мазепи, 25а-25б ще у вересні 2020 року

Львівська міськрада подала позов проти свого ж виконавчого комітету й просить скасувати видані містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі неподалік міської поліклініки на вул. Мазепи у Львові. На курйозний позов, який розглядатиме Львівський окружний адміністративний суд, звернуло увагу антикорупційне видання «Наші гроші. Львів».

Як вказано в ухвалі суду, Львівська міськрада просить визнати недійсним рішення виконавчого комітету 3 вересня 2020 року про затвердження містобудівних умов та обмежень на реконструкцію ТзОВ «СВ» нежитлової будівлі на вул. Гетьмана Мазепи, 25а-25б. 10 травня Львівський окружний адмінсуд у забезпеченні позову відмовив, зауваживши, що до справи необхідно долучити представників ТзОВ «СВ».

15 травня суддя Наталія Мричко прийняла позовну заяву Львівської міськради та відкрила провадження у справі. Перше судове засідання призначене на 5 червня.

Зазначимо, що містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі на вул. Мазепи 25а-25б видали 3 вересня 2020 року. Як видно з відеотрансляції засідання виконавчого комітету, це рішення підтримали всі восьмеро присутніх членів виконкому, включно з міським головою Андрієм Садовим.

Однак у позовній заяві юристи міськради стверджують, що це рішення незаконне й порушує містобудівне законодавство.

«Оскаржене рішення не відповідає вимогам містобудівного законодавства, ДБН, містобудівній документації на місцевому рівні, а також прийняте із порушенням процедури, визначеної регламентом виконавчого комітету … містить ознаки очевидної протиправності», – вказано в одній із ухвал суду.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «СВ» належить братам Володимиру та Ярославу Тістикам, які були депутатами від ВО «Свобода» у міськраді і облраді відповідно. У 2013 році фірма «СВ» незаконно розширила площу торгово-розважального комплексу у Львові на вул. Мазепи 25б. Під час реконструкції площа будівлі збільшилась уп’ятеро. Незважаючи на це, того ж року депутати ЛМР проголосували за продовження терміну оренди ділянки фірмою братів Тістиків ще на 10 років, а у 2020 році міський виконком видав містобудівні умови на проведення цих робіт.