КНП «Стоматологічна поліклініка № 1», що на просп. Шевченка, приєднали до Другого ТМО

Депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 29 жовтня, проголосували ухвалу про реорганізацію КНП «Стоматологічна поліклініка № 1», КНП «Стоматологічна поліклініка № 4», Госпрозрахункової стоматологічної поліклініки Львова та Львівської міської косметологічної лікарні. Рішення підтримали 48 депутатів.

Відповідно до ухвали, припинено комунальні некомерційні підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1», «Стоматологічна поліклініка № 4», Госпрозрахункову стоматологічну поліклініку Львова та Львівську міську косметологічну лікарню як окремі юридичні структури. Їх приєднали до комунального некомерційного товариства «Друге клінічне територіальне медичне об’єднання м. Львова».

Причиною такого рішення став фінансово-господарський стан підприємств, які мають проблеми із своєчасним фінансуванням поточних видатків – виплатою зарплати, податків, комунальних послуг.

«Малі вузькоспеціалізовані заклади не витримують конкуренції та фінансового навантаження, що створює ризики втрати кадрів та порушення трудового законодавства», – сказано в пояснювальній записці.

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Так станом на кінець вересня у Стоматологічній поліклініці № 1 заборгованість із зарплати становила 1,7 млн грн, у Стоматологічній поліклініці № 4 – майже 3 млн грн, у Львівській міській косметологічній лікарні – понад 520 тис. грн. Також існує кредиторська заборгованість перед постачальниками та іншими установами.

Приєднання до Другого клінічного територіального медоб’єднання має на меті «створення більш стійкої та спроможної системи надання медичних послуг за допомогою консолідації управлінських, кадрових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів».