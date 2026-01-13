Ділянку на вул. Вернадського придбала львівська фірма «Єврометал»

У вівторок, 13 січня, Львівська міськрада продала з аукціону ділянку на вул. Вернадського у Сихівському районі за понад 11 млн грн. Землю придбала львівська фірма «Єврометал».

Як повідомили в департаменті містобудування ЛМР, на першому в цьому році земельному акціоні продали 0,81 га на вул. Вернадського. Це несільськогосподарська земля, яка призначена для будівництва виробничо-промислової будівлі з вбудованими складськими та адміністративно-побутовими приміщеннями. Відповідно, новий власник має збудувати там виробничо-складські приміщення.

Стартова ціна ділянки становила 11 млн грн. За лот змагалися двоє учасників. Придбало ділянку ТОВ «Єврометал» за 11,2 млн грн.

За даними YouControl, ТОВ «Єврометал» зареєстроване у Львові 7,5 років тому та займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами. Власниками компанії є мешканці Шептицького Наталія Височанська, Віталій Притула та Юлія Романенкова.