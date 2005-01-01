Львівська міськрада змінила правила пільгового проїзду школярів у маршрутках

Львівська міськрада змінила правила пільгового проїзду школярів у міських автобусах, зобов’язавши їх показувати учнівський квиток. За відповідну ухвалу під час засідання сесії у четвер, 22 березня, проголосували 42 депутати ЛМР.

Зазначимо, що ще липні 2016 року депутати ЛМР прийняли ухвалу, яка передбачає, що діти шкільного віку протягом начального року в будні дні мають платити у маршрутках половину від вартості проїзду. Тобто за нинішнім тарифом школярі мають платити 2,5 грн за проїзд у маршрутках Львова.

Зараз же депутати внесли зміни до ухвали. З травня 2018 року для отримання 50-відсоткової знижки школярі мають обов’язково показати водію учнівський квиток або інший документ, який підтверджує те, що дитина є учнем.

Разом з тим, депутати від фракції УКРОПу під час засідання сесії заявили, що вимагають безкоштовного проїзду для школярів у маршрутках. За словами представника фракції Івана Гринди, вони отримали лист від Асоціації перевізників Львівщини, у якому перевізники не заперечують возити учнів безкоштовно.

Відтак депутати проголосували також за зверення до перевізників з проханням розглянути можливість возити школярів безкоштовно.

Додамо, що на державному рівні пільговий проїзд школярів не передбачений. Знижка для учнів є ініціативою міської ради. Однак відшкодувань за пільгові перевезення школярів перевізники не отримують.

P.S. У другій половині дня, під час того ж пленарного засідання 33 депутати, тобто мінімальна необхідна для прийняття рішення кількість, проголосували за запропоновану фракцією УКРОПу ухвалу, яка суперечить першій і передбачає безкоштовний проїзд школярів у всьому громадському транспорті. Впровадити дві ухвали одночасно неможливо.