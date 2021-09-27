Камери фіксуватимуть перевищення швидкості на дорогах області

Із вівторка, 28 вересня, на Львівщині ввімкнуть ще 13 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Від початку серпня у Львові та області запрацювала 21 камера, що фіксує порушення ПДР, зокрема перевищення швидкості.

Як повідомив у понеділок, 27 вересня, перший заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, камери з обмеженням швидкості запрацюють на 13-ти нових локаціях:

на 10 км+100 автодороги М-10 Львів – Краковець, у напрямку Івано-Франкового на кільцевій розв’язці в Підрясному (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 447 км+803 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Бродів у с. Суходоли (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 137 км+971 автодороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, у напрямку Львова у Великому Дорошеві (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 4 км+898 автодороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, у напрямку Луцька у с. Ременів (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 12 км+514 автодороги М-10-01 Західний обхід Львова, у напрямку Скнилова на кільці біля «Панської гори» (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 552 км+486 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Зубри перед багаторівневою розв’язкою біля ТРЦ King Cross Leopolis (обмеження швидкості 90 км/год)

(обмеження швидкості 90 км/год) на 528 км+459 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Львова у Гамаліївці (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 523 км+260 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Чопа у Запитові (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 439 км+352 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Львова на об’їзній Бродів (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 541 км+451 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Соснівки у Волиці (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 541 км+296 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Кам’янополя у Волиці (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 510 км+120 автодороги М-06 Київ – Чоп, у напрямку Запитова в Давидові (обмеження швидкості 50 км/год);

(обмеження швидкості 50 км/год); на 3 км+064 автодороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, у напрямку Луцька у с. Вислобки (обмеження швидкості 50 км/год).

Крім Львівської області, з 28 вересня запрацюють ще 7 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР у Запорізькій, Закарпатській та Одеській області. Загалом в Україні вже працюють 158 таких камер.

У серпні камери автофіксації порушень ПДР, що фіксують перевищення швидкості 70 км/год, увімкнули у Львові:

на вул. Хуторівка, 8;

Володимира Великого, 18;

Пізніше ще п’ять камер запрацювали на трасах області, зокрема:

у Бартатові;

Івано-Франковому;

Наконечному Першому;

Гамаліївці;

Західному обході Львова;

у Нагірному.

Тож загалом на Львівщині уже працює 21 камера автофіксації порушень, дві з яких у Львові.

Зараз КАФи фіксують лише перевищення швидкості, однак пізніше система почне фіксувати й інші порушення – наприклад, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.

Після фіксації порушення системою інформація надходить до центру обробки патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову із спеціальними елементами захисту надсилають власнику авто рекомендованим листом. Постанова набуває чинності як з моменту її отримання порушником, так і в разі відмови її отримувати.