Перші камери автофіксації порушень ПДР на Львівщині запрацювали вночі 30 грудня. За 10 годин три камери зафіксували понад 800 випадків перевищення швидкості водіями автомобілів. Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Три камери автофіксації у Львівській області запрацювали о 00:00 30 грудня на трасі Київ-Чоп біля міста Буськ та села Солонка. Станом на 10:00 ці камери зафіксували 827 випадків перевищень швидкості.

Зокрема, камери на автодорозі М-06 зафіксували:

поблизу міста Буськ (490 км+400) — 380 порушень;

поблизу села Солонка (555 км+662) — 227 порушень;

поблизу села Солонка (555 км+730) — 220 пору​шень.

Камери автоматичної фіксації порушення ПДР встановили біля Солонки та поруч із Буськом

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, камери на цих трьох ділянках дороги Київ-Чоп встановили через велику кількість аварійних ситуацій перевищення швидкості. Максимальна дозволена швидкість руху на цих ділянках – 50 км/год.

Усього на Львівщині до кінця року мали встановити 22 комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР. Місця для них вже визначив Укравтодор (усі комплекси автофіксації порушень ПДР можна подивитися на карті ZAXID.NET).

Поки що камери фіксуватимуть лише перевищення швидкості, але планується, що ці системи будуть фіксувати ще й проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.