Депутатів Львівської облради обурило, що організатори «блогерської голодної туси» у День пам'яті жертв Голодоморів залишилися непокарані

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 7 грудня, ухвалила звернення до голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра щодо запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за заперечення факту Голодомору. Поштовхом до такої ініціативи стала скандальна вечірка інста-блогерів у День пам’яті жертв Голодоморів у Львові. Звернення підтримав 61 депутат.

Депутати обурені тим, що організатори скандальної вечірки не покарані, адже чинне законодавство України не передбачає жодного правового покарання за такі дії.

«Парадоксально, але жодного покарання, окрім часткової втрати заробітку, організатори цього ганебного дійства не несуть, попри те, що ще в 2006 році Законом України Голодомор 1932-1933 років був визнаний геноцидом українського народу», – йдеться у зверненні депутатів.

«Як наслідок, сьогодні будь-яка особа, керуючись чи власними збоченими уявленнями про історію та мораль, чи переслідуючи мету дестабілізувати суспільство на догоду ворога, може публічно принижувати, заперечувати, глумитись над болісними сторінками української історії. І не нести за це жодної правової відповідальності», – вважають обласні обранці.

Тому Львівська облрада звернулася до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра з проханням невідкладно розробити зміни до законодавства та ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодоморів та за приниження пам’яті жертв цих трагічних подій.

Нагадаємо, раніше поліцейські повідомили, що склали протокол за порушення карантинних обмежень на 29-річного організатора вечірки Олександра Заліска, йому загрожує штраф у 17 тис. грн.