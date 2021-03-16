Ініціатива присвоїти львівському стадіону ім'я Степана Бандери вже була дев'ять років тому і зараз її вважають актуальною знову

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 16 березня, ухвалила звернення до уряду та міністерства молоді та спорту з проханням присвоїти стадіону «Арена Львів» ім’я провідника ОУН Степана Бандери. Тож нова назва стадіону, на думку депутатів облради, мала б звучати «Арена Львів імені Степана Бандери».

Прикметно, що голосування за це звернення до уряду відбулося «пакетом», у який входили понад 20 звернень з різних питань до різних органів центральної влади. За цей «пакет» проголосував 51 депутат облради з 84-х, проте результатів поіменнного чи бодай пофракційного голосування апарат обласної ради наразі не оприлюднив.

«Стадіон «Арена Львів» – центральна спортивна споруда регіону, тут відбуваються ключові заходи, учасниками яких є різні покоління. Тому надання стадіонові імені Степана Бандери матиме ключове значення у формуванні національної свідомості та сприятиме патріотичному вихованню молоді», – йдеться у зверненні депутатів.

Ініціаторка звернення, депутатка від «Європейської солідарності» та голова суспільно-культурного товариства «Надсяння» Соломія Риботицька розповіла ZAXID.NET, що до такої ініціативи депутатів спонукали декілька причин, зокрема, бажання підтримати міську владу Тернополя, яка нещодавно назвала центральний міський стадіон іменем головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

«Така ініціатива з’явилася на фракції «Європейської солідарності». На це є кілька причин, які обговорювалися. Це поведінка представників польської влади в Гуті Пеняцькій та їх висловлювання проти українців, хоча багато істориків вказують, що поляків у цьому селі вбивали не українці. Друге – це ініціатива підтримати Тернопіль, де назвали стадіон іменем Шухевича, що викликало супротив поляків та Ізраїлю. Наших героїв ми самі шануємо і нам ніхто не буде вказувати, кого ми маємо шанувати», – розповіла Соломія Риботицька.

Львівська облрада лише ініціює присвоєння імені Степана Бандери «Арені Львів», оскільки стадіон перебуває у державній власності і відповідні рішення можуть ухвалюватися лише урядом.

Ідея присвоїти ім’я Степана Бандери стадіону «Арена Львів» не нова. Вона обговорювалася дев’ять років тому, коли був збудований стадіон у Львові до «Євро-2012». Однак тоді ініціатива місцевих свободівців назвати стадіон та аеропорт у Львові іменем Степана Бандери не була підтримана – аеропорт назвали іменем короля Данила Галицького, а стадіон залишився просто «Ареною Львів».

Зараз депутатка Риботицька свідома, що ініціатива з перейменуванням стадіону може викликати чергове загострення дипломатичних стосунків з Польщею та Ізраїлем, однак вважає її знову актуальною.

«Мусимо відстоювати своїх героїв, вивчати свою історію та шанувати історичну пам’ять. Поляки мають зважати, що зараз іде російсько-українська війна і бути союзниками України, а не маніпулювати і грати на історичних фактах», – вважає Соломія Риботицька. Водночас вона не змогла переконливо пояснити, як її ініціатива сприятиме українсько-польській єдності перед лицем російської агресії.

На початку березня Тернопільска міськрада ухвалила рішення про присвоєння Тернопільському міському стадіону імені Романа Шухевича. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив це рішення та зажадав його скасувати. Проти присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича виступив Інститут національної пам’яті Польщі. Мер польського міста Замостя повідомив, що розриває партнерські відносини з Тернополем.

Нагадаємо, що у відповідь на заяву посла Ізраїлю МЗС України заявило, що дискусії про це мають вести історики, а дипломати мають працювати над зміцненням відносин дружби та взаємної поваги між народами. Своєю чергою, мер Тернополя Сергій Надал нагадав, як родина Романа Шухевича врятувала єврейську дівчинку під час Голокосту.