На вул. Бандери є багато корпусів НУ «Львівська політехніка»

У четвер, 24 вересня, відбулася робоча зустріч із керівництвом НУ «Львівська політехніка». Її провели у зв'язку з масштабними ремонтними роботами, які розпочинаються на вул. Степана Бандери вже наступного тижня. Адже на цій вулиці розташована більшість навчальних корпусів ВНЗ.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, керівництво НУ «Львівська політехніка» підтримало проект ремонту вул. Бандери і передбачені схеми об'їзду транспорту.

«Ми ознайомили ректорат НУ «Львівська політехніка» з проектом реконструкції вул. С. Бандери та схемою об'їзду будівельного майданчика. Зауважень від них не було, лише прохання облаштувати 4 місточки, для того, щоб студенти могли безпечно переходити до корпусів. Це буде зроблено. Ми намагатимемося максимально мінімізувати усі незручності, які будуть спричинені ремонтом на вулиці. Приємно, що зі сторони «Львівської політехніки» є розуміння і навіть сприяння у проведенні робіт», – розповіла Ірина Маруняк.

Як повідомляв ZAXID.NET, вже у понеділок, 28 вересня, розпочинають масштабні ремонтні роботи з реконструкції вул. С. Бандери. Роботи на об'єкті поділено на три етапи. Перший етап — від вул. Чупринки до вул. Антоновича, другий — від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА, третій — від вул. Героїв УПА до вул. Городоцької. Проектно-кошторисну документацію на реконструкцію у 2020 році розробило ТзОВ «ТрамДорПроект». Загалом відремонтують усю вулицю, протяжністю 1,05 км. Вулицю замостять бруківкою. Роботи виконуватиме ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість реконструкції — 209 499 990 грн.