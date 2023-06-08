Львівський виш став одним із шести українських закладів вищої освіти, що увійшли до глобального рейтингу

Національний університет «Львівська політехніка» став єдиним вишем зі Львова, що увійшов до глобального рейтингу Impact Rankings, який оцінив 1591 університет зі 112 країн світу за виконанням цілей сталого розвитку. Львівський виш увійшов у частину з 401 до 600 місця в рейтингу, повідомляє Освіта.ua.

Загалом до тисячі найбільш сталих університетів світу увійшли шість українських закладів освіти:

Сумський державний університет (301-400 світового рейтингу);

НУ «Львівська політехніка» (401-600 світового рейтингу);

Київський національний економічний університет ім. Гетьмана (801-1000);

НТУ «Харківський політехнічний інститут» (801-1000);

Ужгородський національний університет (801-1000);

ДУ «Житомирська політехніка» (801-1000).

Окрім того, «Львівська політехніка» увійшла до 201-300 універсиетів за ціллю №1 сталого розвитку «Подолання бідності» та ціллю №2 «Подолання голоду».

Сумський державний університет посів 73 місце у світовому рейтингу за ціллю №8 «Гідна праця та економічне зростання». Ужгородський національний університет та НУ «Чернігівська політехніка» потрапили до 201-300 за ціллю №16 «Мир, справедливість та сильні інститути»,

Київський національний економічний університет ім. Гетьмана потрапив до 201-300 університетів за ціллю №4 «Якісна освіта». Харківський національний університет радіоелектроніки та Сумський національний аграрний університет увійшли до 201-300 за ціллю №10 «Скорочення нерівності». Також Сумський національний аграрний університет – єдиний університет аграрного профілю, що потрапив до рейтингу Times Higher Education Impact Rankings.

Методологія рейтингу «Impact Rankings» містить низку показників за кожною із 17 ЦСР, які оцінюють освітню, дослідницьку та адміністративну діяльність закладів вищої освіти, а також їхній вплив на суспільство.

«Цілі сталого розвитку» – ключові напрямки розвитку країн, ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку на період 2015-2030 років. Усього є 17 глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань. Резолюція Генасамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» оголошує новий план дій, метою якого є виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого розвитку.