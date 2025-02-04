Університет отримав патенти на винаходи та корисні моделі

НУ «Львівська політехніка» входить до п’ятірки українських університетів, які отримали найбільше патентів впродовж 2024 року. Рейтинг оприлюднив Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, повідомляє пресслужба політехніки.

У загальному переліку закладів вищої освіти України НУ «Львівська політехніка» посідає четверте місце із 73 патентами. З них 17 видали на винаходи, ще 56 – на корисні моделі.

Топ-5 університетів України за кількістю патентів:

Назва закладу Рейтинг за кількістю отриманих у 2024 році патентів Разом кількість отриманих у 2024 році патентів Винаходи Корисні моделі Національний університет біоресурсів і природокористування України 1 84 28 56 Вінницький національний технічний університет 2 77 2 75 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 3 74 1 73 Національний університет «Львівська політехніка» 4 73 17 56 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 5 63 7 54

До слова, університет «Львівська політехніка» входить до міжнародних рейтингів, наприклад за досягнення у сфері сталого розвитку, за міждисциплінарним науковим рейтингом та за іншими показниками ефективності.