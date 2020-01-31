Львівська поліція повідомила про розкриття резонансного вбивства таксиста під час Євро-2012

Рештки тіла Ігоря Пака знайшли на початку 2019 року, а підозрюваного у вбивстві вдалося затримати зараз

Львівська поліція повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві львівського таксиста, яке сталося понад сім років тому. Ще у червні 2012 року у лісі в Зимній Воді знайшли спалений автомобіль 27-річного мешканця Львова Ігоря Пака – працівника Львівського апеляційного господарського суду, який підробляв таксистом, а рештки його тіла знайшли та ідентифікували лише на початку 2019 року.

Ігор Пак працював у суді, а під час «Євро-2012» у Львові підробляв таксистом, їздив на автомобілі Opel Astra. Про його зникнення в поліцію заявила мама. Жінка повідомила, що її 27-річний син поїхав таксувати і понад добу з ним не було зв’язку. Чоловіка оголосили у розшук. Згодом за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

У той самий день у лісі в Зимній Воді Пустомитівського району було знайдено спалений автомобіль Opel Astra, яким користувався зниклий таксист. Спалені речі чоловіка та його мобільний телефон знайшли біля озера у сусідньому селі – Суховоля. Через сім років у полі у Городоцькому районі відшукали й рештки тіла чоловіка, експертиза підтвердила, що вони належать Ігорю Паку, який загинув від вогнепального поранення в голову.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний 26-річний мешканець Городоцького району. За версією слідства, саме він 28 червня 2012 року сів в автомобіль таксі, яким керував Ігор Пак, у Львові, аби добратися додому, в одне з сіл Городоцького району. Дорогою між чоловіками виник конфлікт, під час якого пасажир вистрелив водієві у голову, а потім закопав тіло та спалив автомобіль. Підозрюваного у вбивстві було оголошено в розшук на початку 2019 року після завершення експертизи рештків тіла. 30 січня 2020 року співробітники Управління карного розшуку поліції Львівщини спільно зі своїми київськими колегами затримали його у Київській області. Відомо, що затриманий також перебував у розшуку за скоєння іншого злочину.

Чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства, йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Незабаром суд обере йому міру запобіжного заходу. Слідчі вимагатимуть для нього тримання під вартою.

У поліції не повідомляють прізвище вбитого таксиста. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться саме про Ігоря Пака.