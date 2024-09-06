Вбитий 27-річний Ігор Пак працював у Львівському апеляційному господарському суді та підробляв таксистом

Городоцький райсуд Львівщини виніс вирок у резонансній справі вбивства таксиста під час Євро-2012. Підозрюваного Назара Дубенського ув’язнили на 13 років та зобов’язали виплатити родичам вбитого Ігоря Пака 2,2 млн грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, Назар Дубенський близько опівночі 28 червня 2012 року взяв таксі, щоб доїхати із центру Львова до села Суховоля. За даними слідства, після того, як авто заїхало на заправку, між водієм Ігорем Паком та пасажиром Назаром Дубенським виникла суперечка через брак грошей для оплати проїзду. Пасажир запевнив, що розрахується у кінці поїздки. Проте під час зупинки у кінцевій точці пасажир дістав пістолет та застрелив водія.

Після вбивства, за даними правоохоронців, Назар Дубенський одягнув на голову Ігоря Пака поліетиленовий пакет та обмотав його скотчем, а тіло закопав. Частину особистих речей вбитого він спалив, а мобільний телефон викинув у водойму. Автомобіль Opel Astra, яким користувався таксист, вбивця вирішив викрасти, але у селі Зимна Вода не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та вирішив його спалити.

Львівська поліція повідомила про розкриття резонансного вбивства лише у 2020 році. Через понад шість років після вбивства у полі відшукали рештки тіла вбитого чоловіка, експертиза підтвердила, що вони належать Ігорю Паку, який загинув від вогнепального поранення в голову. ZAXID.NET повідомляв, що вбитий 27-річний Ігор Пак працював у Львівському апеляційному господарському суді та підробляв таксистом.

Щодо Назара Дубенського правоохоронці порушили кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема умисне вбивство, незаконне заволодіння авто, знищення майна. У суді обвинувачений свою провину заперечив та відмовився від дачі показань.

У вироку суду є покази друга Назара Дубенського, якому той подзвонив після вбивства та просив допомогти. Свідок бачив, як обвинувачений закопував тіло вбитого.

Справу розглянула суддя Оксана Перетятько. Вона визнала Назара Дубенського винним у вбивстві, викраденні авто та знищенні майна, призначивши покарання – 13 років тюрми. Він також має виплатити родичам вбитого 2,2 млн грн. Строк відбування покарання засудженому рахуватимуть з моменту його затримання (30 січня 2020 року) з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити.