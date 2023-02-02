Трьох іноземців видворили із забороною в'їзду в Україну

СБУ Львівщини ініціювала примусову депортацію за межі України трьох іноземців, які були засуджені за важкі злочини та відбули покарання на Львівщині.

«Під час проведення перевірок виявлено, що раніше судимі іноземці незаконно перебували на території нашої держави та не мали жодних дозвільних документів», – йдеться в повідомленні СБУ Львівщини.

В СБУ зазначили, що всі троє іноземців відбули покарання за важкі злочини, зокрема, один із них – за вбивство.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що двоє громадян Молдови, віком 41 та 40 років, були засуджені на вісім та чотири роки тюрми за грабіж та важкі тілесні ушкодження, а громадянин США – за вбивство. Їх примусово депортували із забороною в’їзду до України. Таке рішення пов’язане з можливими загрозами для державної безпеки та недопущенням погіршення криміногенної ситуації в регіоні.