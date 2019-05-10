Львівська вчителька християнської етики отримала догану через гомофобію

У школі №93 виник скандал довкола вчительки християнської етики, яка розповідала учням 8 класу гомофобні історії

60-річній вчительці львівської школи №93 Мирославі Стецюк винесли догану через гомофобні висловлювання та нетерпимість, а після закінчення навчального року її звільнять. Про це ZAXID.NET повідомила директорка школи Олеся Мандзюк.

Ще у квітні одна з учениць восьмого класу цієї школи Ольга Гайворон виклала на своїй сторінці в Instagram історію, де вчителька Мирослава Стецюк розповідає учням про гомосексуалістів у негативному контексті.

«Ви знаєте, що таке статеві органи? Що носить чоловік у своїй спермі? Це сам Господь Бог з неба дав. А він то пхає куди? Там де що, де гівно? І що народжується з того? Уроди! Гади! Повірте, після гомика піти в туалет, то ти вмираєш», – каже, зокрема, вчителька.

Пізніше учениця видалила відео. Дівчина заявила сайту theБабель, що виклала відео «для підняття настрою і не хотіла псувати життя нещасній вчительці». 10 травня на Facebook-сторінці Depo.Lviv знову опублікували це відео.

У коментарі ZAXID.NET директорка школи Олеся Мандзюк повідомила, що адміністрація школи винесла вчительці догану одразу після публікації відео ще у квітні. За словами директорки, вчителька християнської етики визнала, що була неправа. В кінці навчального року вона піде на пенсію.

«Вона пенсійного віку, і планувала завершувати працюювати вкінці навчального року. Після публікації цього відео, ми провели нараду і вона визнала, що була неправа і повела себе негідно. Відео діти зняли на перерві, вирішили емоційно зачепити вчительку», – розповіла Олеся Мандзюк.

Після цього інциденту на уроках Мирослави Стецюк постійно присутній хтось з адміністрації школи. За словами директорки школи, частина батьків учнів відмовилась від уроків християнської етики.