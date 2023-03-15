У середу, 15 березня, «Львівська залізниця» повідомила про зміни у русі низки приміських поїздів, які курсують зокрема з Красного, Трускавця та Королево на Закарпатті.

Як вказано у повідомленні, починаючи з 16 березня, приміський поїзд № 6232 сполученням Красне – Тернопіль вирушатиме з початкової станції о 05:52 (замість 05:30), що дасть можливість пасажирам поїзда № 130/149 сполученням Кременчук – Ворохта/Полтава – Чернівці, який прибуває на ст. Красне о 05:38, здійснити зручну пересадку у Красному на приміський поїзд, що прямує до Тернополя.

Починаючи з 20 березня цього року, приміський поїзд № 6581 сполученням Королево – Батьово вирушатиме з початкової станції о 14:50 (замість 15:15) та прибуватиме в Батьово о 17:10. Таким чином, пасажири цього поїзда зможуть здійснити зручну пересадку на поїзд № 82 сполученням Ужгород – Київ, який прибуває у Батьово о 17:21.

Крім того, починаючи з 20 березня, приміський поїзд № 6008 сполученням Трускавець – Львів, що вирушає з Трускавця о 05:46, зупинятиметься на пунктах зупинки Більче 07:15-07:16 та Пісочна 07:22-07:23.