Львівська залізниця запровадила зупинку трьох електропоїздів біля озера Задорожнє

Біля озера Задорожнє зупинятимуться три електрпопоїзди

Львівська залізниця, починаючи з середи, 9 червня, запровадила зупинку трьох приміських елктропоїздів, які курсують у сполученні Львів – Трускавець – Львів, у Задорожньому.

Зокрема, поїзд №6009 Львів–Трускавець прямує до ст. Щирець-2 за діючим розкладом, Щирець-ІІ – 7:25-7:26, Задорожнє – 7:40 - 7:41, Миколаїв-Дністровський – 07:45-07:47, Пісочна – 07:53-07:54, Стрий – 8:12 - 8:22, далі – за діючим розкладом;

Поїзд №6011 Львів–Трускавець: відправлення зі Львова о 13:30, Пустомити – 13:51-13:52, Щирець-ІІ – 13:58-13:59, Задорожнє – 14:12-14:13, Миколаїв-Дністровський – 14:18-14:20, Пісочна – 14:27-14:28, Стрий – 14:49-14:59, Верхні Гаї – 15:16-15:17, Дрогобич – 15:29-15:39, Стебник – 15:50-15:51, прибуття в Трускавець – 15:58;