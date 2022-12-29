Поїзд крсуватиме між головним вокзалом Львова і Брюховичами

«Львівська залізниця» запустить святковий ретро-паровоз між Львовом і Брюховичами. Він курсуватиме на новорічно-різдвяні свята – 31 грудня, 1, 7, 8, 14 та 15 січня.

«Незважаючи на залякування ворога, залізничники вже традиційно приготували чудовий новорічно-різдвяний подарунок для львів’ян та гостей міста. За маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретро-потяг у складі паровоза серії Ер № 797-86 та чотирьох пасажирських вагонів», – повідомили у «Львівській залізниці» 29 грудня.

У зазначені дні святковий поїзд вирушатиме зі східної сторони першого перону львівського вокзалу та виконуватиме три рейси:

№850/851 вирушить зі Львова о 10:00 та прибуватиме в Брюховичі о 10:30. У зворотному напрямку зі ст. Брюховичі паротяг із вагонами вирушатиме об 11:00 і прибуватиме до Львова об 11:30;

№852/853 вирушатиме зі Львова о 12:30 та прибуватиме в Брюховичі о 13:00. Зворотно вирушатиме о 13:30 і прибуватиме до Львова о 14:00;

№854/855 вирушатиме зі Львова о 15:00 та прибуватиме в Брюховичі о 15:30. Зворотно вирушатиме о 16:00 і прибуватиме до Львова о 16:30.

Вартість квитка залежатиме від дня тижня та числа: для дорослих пасажирів – від 91,87 грн до 106,66 грн; для дітей – від 68,90 грн до 80 грн. Квитки можна буде придбати у касах центрального залу вокзалу та на сайті.