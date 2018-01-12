Львівське АТП придбало у Вінниці шість систем для підрахунку пасажирів у транспорті

Система дозволяє здійснювати підрахунок пасажирів на кожних дверях

Львівське комунальне підприємство «АТП №1» 10 січня уклало угоду на закупівлю систем автоматичного підрахунку пасажирів із вінницьким підприємством «Джемекіл». Сума договору за двома лотами складає 254 тис. грн. Про це повідомляє сайт «Наші гроші. Львів» із посиланням на сайт системи публічних закупівель Prozorro.

Як повідомив ZAXID.NET директор АТП-1 Орест Хамула, підприємство придбало партію систем, які використовували у Львові в тестовому режимі. Поки що можливості придбати більше систем підприємство не має. Нагадаємо, в листопаді минулого року в комунальному громадському транспорті Львова тестували обладнання для підрахунку пасажиропотоків.

За двома лотами придбали шість автоматичних систем підрахунку пасажирів Intranso Smart Counter 300V та Intranso Smart Counter 200 c. Вартість систем становить 37 та 27 тис. грн, відповідно. Моделі відрізняються можливістю обслуговувати різні типи автобусів, залежно від кількості дверей. Перші призначені для великих автобусів, інші — для малих.

Автоматична система дозволяє здійснювати відеонагляд за автобусом в режимі онлайн. Також система має здійснювати підрахунок пасажирів на кожних вхідних дверях транспортного засобу. Окремо вона може надавати дані щодо кількості пасажирів, які зайшли і вийшли на кожній зупинці з фіксуванням зупинки та часу. Програмне забезпечення дозволяє передавати інформацію на сервер АТП із затримкою не більшою, ніж 2 хвилини.

Згідно з тендерною документацією, це власна розробка IT-компанії «Джемекіл».

ТОВ «Джемікл» зареєстроване у 2013 році у Вінниці. Основним бенефіціарним власником є вінничанин Мурат Хазін (98% статутного капіталу), ще по 1% фірми належать Сергію Скорченку та Дмитру Малушенку. Це перше державне замовлення фірми у Львівські області, а у Вінницькій фірма давно співпрацює з міською радою щодо підрахунку пасажирів.