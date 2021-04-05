Операція новонародженої дівчинки пройшла успішно

Дитячі отоларингологи Львівської міської дитячої лікарні діагностували у новонародженої дівчинки рідкісну вроджену патологією носових ходів – атрезію хоан (непрохідність носових ходів). Ця патологія трапляється рідко, один випадок на 10 000 новонароджених, повідомили 5 квітня на сайті лікарні.

Першими проблеми з диханням у дитини виявили лікарі-неонатологи реанімації новонароджених. У маленької, за словами лікаря-неотатолога цього відділення Марії Шатанської, відразу після народження виникли труднощі з самостійним диханням, а рівень кисню у крові швидко падав, тому дитину перевели на штучну вентиляцію легень.

«Ми запідозрили запалення легень, яке підтвердилося на рентгенографіі органів грудної клітки. Але, при відсмоктуванні слизу з носика, ми не змогли пройти носові ходи, що і наштовхнуло нас на думку про вроджену двобічну атрезію хоан, тобто непрохідність носових ходів. Це досить рідкісна патологія, зустрічається приблизно 1 випадок на 10 000 тисяч новонароджених, частіше у дівчаток», – повідомила лікарка.

Дитячі лікарі-отоларингологи, яких запросили проконсультувати дитину, підтвердили підозри. Після комп’ютерної томографії дівчинку почали готувати до операції.

До складу операційної бригади увійшли завідувачка отоларингологічного відділення лікарні Тетяна Заброварна, лікар-отоларинголог Богдан Раба, лікар-анестезіолог Сергій Шиш, анестезистка Наталя Бек, медична сестра Галина Попик. Операцій пройшла успішно.

«Ми провели оперативне лікування дитині – ендоскопічну пластику хоан. Складність операції полягала у тому, що це маленька дитина і маніпулювати ендоскопом у такому маленькому просторі є досить проблематично. Під час оперативного втручання ми відновили прохідність обох носових проходів, встановили дилятатори (розширювачі) для самостійного дихання дитини без допоміжних апаратів. Реабілітаційний період буде досить тривалим, але віримо у гарний результат і швидке одужання», – повідомив лікар-отоларигнолог Богдан Раба.