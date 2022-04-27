Львівські десантники та артилеристи захищають один зі стратегічно важливих ліній фронту

Військовослужбовці львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили чергову партію російських військових разом з їхньою технікою. Артилеристи нанесли влучні прицільні удари по місцю дислокації росіян на одному з важливих напрямків.

Як повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, точність розрахунків та високий професіоналізм львівських артилеристів-десантників завдає значні втрати противнику та деморалізує вцілілий особовий склад.

«Ми воюємо за рідну Україну! І наші самохідні артилерійські установки будуть знищувати цих клятих окупантів, поки ми остаточно не очистимо від цього непотребу нашу Батьківщину», – наголосив командир артилерійського підрозділу.

Від початку повномасштабної війни на рахунку самохідного артилерійського підрозділу 80-ки – велика кількість бойових броньованих машин, танків, важливий військовий об’єкт та бойові позиції з особовим складом окупантів.