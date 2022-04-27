Безпілотник «Куб-БЛА» знищили українські військові на Луганщині

Військові 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила повідомила про успішне знищення російського ударного безпілотного літального апарату «Куб-БЛА».

Військові зі Львівщини у середу, 27 квітня, опублікували фото російського високоточного ударного безпілотного літального апарату «Куб-БЛА», який їм вдалося збити.

«Саме такий успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили військовослужбовці одного із підрозділів Королівської бригади на Луганщині», – повідомили військовослужбовці.

Куб-БЛА — російський високоточний безпілотний літальний апарат. Росіяни вважають, що після запуску безпілотник може баражувати у повітрі, виявляючи ціль, а потім атакувати її з верхньої півсфери вертикальним пікіруванням. Це дозволяє, наприклад, вражати танки, пробиваючи верхню частину вежі та корпуси, що мають мінімальну товщину броні. Перше бойове застосування безпілотника було зафіксовано 12 березня 2022 року у Києві.