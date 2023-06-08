Безкоштовно завантажити додаток можуть користувачі iOS і Android

Четверо айтівців із зі Львова створили застосунок Zupa, призначений для пошуку закладів і резервації столиків. Застосунок безкоштовний і працює на території Львова з 25 травня.

Як повідомило профільне видання dev.ua, ІТ-фахівці Роман Савицький, Данило Хойда, Макс Гаравський і Роман Коростенський створили застосунок Zupa, який надає ресторанам передову платформу для управління своїм бізнесом. Ця модель включає щомісячну або річну підписку, що надає ресторанам доступ до інструментів управління, орієнтованих на залучення та обслуговування клієнтів.

Сам додаток для відвідувачів є безкоштовним. Команда вже випустила застосунок для відвідувачів на iOS і Android. Із 25 травня Zupa працює на території Львова.

Наступним кроком, розповіли айтівці, буде розробка застосунку для ресторанів, який буде спрощувати управління закладом і створювати пряму взаємодію з відвідувачами на платформі.

Зараз стартап активно шукає підтримку, аби масштабувати його та зробити більш поширеним серед користувачів та ресторанів.