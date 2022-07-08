Десантники знищили 12 російських танків за день

У четвер, 7 липня, бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ зірвали черговий наступ росіян на сході України, знищивши 12 танків армії РФ. Отримавши втрати, окупанти відступили.

«В результаті стрілецького бою, відбиваючи масований наступ противника на східному напрямку, військові 80 бригади разом з доданими підрозділами знищили – увага – 12 російських танків! А враховуючи те, що ще й 6 липня хлопці з левом на шевроні спалили танк загарбників, виходить, що за два дні боїв, вони знищили більше ніж танкову роту!», – повідомили в прес-службі бригади.

У бригаді розповіли, що 7 липня росіяни спробували проламати оборонні позиції ЗСУ на сході України, однак десантники 80-ї бригади поламали плани ворога.

Перші два російські танки були знищені на початку наступу, коли вони потрапили в засідку. Наступна група танків була спалена за допомогою РПГ, NLAW, і «Джавеліна». Ще два підбила артилерія.

Але ворог вперто намагався лізти далі, плануючи захопити плацдарм та закріпитись. Щоб не допустити цього, 80 бригада у взаємодії з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією продовжувала завдавати ворогу вогневе ураження. Протягом цього важкого дня десантники разом з побратимами ліквідували 12 танків, 5 БТР і одну вантажівку окупантів.

«Отримавши такі втрати ворог припинив наступ і відступив», – повідомили у 80-й бригаді.