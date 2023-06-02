Дмитро з хірургами, які його оперували, Ігорем Радковським (зліва) і Віталієм Колодієм

Хірурги львівської лікарні св. Луки успішно прооперували 39-річного пацієнта зі Львова, у якого був заворот кишок і непрохідність, що становили загрозу для життя. Пацієнта прооперували і він нарешті може їсти без страху, що виникне біль і дискомфорт.

39-річний Дмитро впродовж двох останніх років не міг їсти і мучився від постійного болю в животі, здуття та закрепів. У нього була вроджена вада кишківника, але він дізнався про неї лише два роки тому, коли звернувся по медичну допомогу. Лікарі встановили діагноз: доліхосигма – подовження сигмоподібної кишки. В нормі її довжина – до 40 см, у Дмитра ж – майже 70 см. За статистикою, кожна четверта людина має подовжену сигмоподібну кишку. І в 90% випадків ця патологія ніяк себе не проявляє впродовж життя, повідомили в лікарні.

Лікарі запропонували чоловікові різні варіанти лікування, у тому числі і хірургічне. Та Дмитро обрав консервативне лікування: спеціальна дієта та пігулки. Утім, вони давали лише тимчасове полегшення і періодично його стан загострювався.

Два тижні тому Дмитрові скрутило живіт так, як ніколи раніше. Метеоризм був настільки сильним, що вже не допомагали жодні пігулки, кожен рух викликав нестерпний біль у животі. Чоловік опинився у лікарні св. Луки.

Спеціалісти з’ясували причину гострого стану: подовжена кишка утворила петлі, призвела до завороту кишок і непрохідності. Була висока загроза інтоксикації і небезпека для життя. Тож, Дмитро наважився на операцію.

«Аби стабілізувати та полегшити стан пацієнта, хірурги спершу провели колоноскопію. А згодом виконали лапороскопічну операцію – сигмопексію. Через невеличкі розрізи лікарі підшили до передньої черевної стінки петлі кишки, щоб вони надалі не заплутувались. Операція тривала півтори години та пройшла успішно», – кажуть у лікарні.

Дмитро вже вдома. Почувається добре і тішиться, що нарешті може їсти без страху, що з’явиться дискомфорт чи біль.