Назар зі своїми рятіниками (зліва направо) хірургами Віталієм Колодієм, Віталієм Данилком і Ігорем Стояновським

25-річному захиснику України Назару зі Львова загрожувала повна втрата функцій руки. Зберегти їх майже не було шансів. Та хірургам центру «Незламні» львівської лікарні св. Луки вдалося зібрати розтощену руку бійця, і тепер вони продовжують боротьбу за відновлення її функцій.

Львів’янин Назар до війни три роки відслужив за контрактом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він добровільно пішов боронити країну. Тяжке поранення отримав у грудні на бахмутському напрямку, повідомили в лікарні.

Чоловік пригадує, що під ранок ворог намагався прорватися, точився запеклий бій. Назар почув свист, за яким не забарився і приліт. Коли прийшов до тями, то побачив багато крові та понівечену уламками долоню. Він самотужки наклав турнікет, щоб зупинити кровотечу, та бандаж. Через щільний обстріл евакуювати Назара з поля бою не могли.

«Поранений боєць сам подолав 2,5 км до машини парамедиків. Весь цей шлях його супроводжував ворожий дрон, яким корегували вогонь. З польового шпиталю Назара доправили до Дніпра. Там понівечену руку хлопця зафіксували металевими спицями і евакуаційним потягом відправили далі на Львів», – кажуть у лікарні.

Попереду на бійця чекає ще одна операція і реабілітація

Лікарі хірургії кисті лікарні св. Луки кажуть, що рука молодого захисника була геть понівечена: мінно-вибухова рана, осколок пройшов крізь долоню, практично відірвані великий, вказівний та середній пальці, гнійні процеси. Була висока загроза повної втрати функцій руки. Однак хірурги вирішили врятувати кінцівку Назара.

Йому провели вісім реконструктивних операцій, усунули гнійні процеси, закрили тканинний дефект, пересадили кістки та нерви. Лікарям вдалося скласти долоню та частково відновити функції і чутливість руки. Попереду на бійця чекає ще одна реконструктивна операція з пересадки сухожиль та реабілітація.