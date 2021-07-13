Львівські і польські отоларинголови оперують хлопчика із Закарпаття

Батьки 6-річного хлопчика із Закарпаття, перш, ніж опинитися у Львові, консультувалися у отоларингологів Ужгорода і Києва, але ніхто не міг запропонувати дієвого виходу із складної ситуації, у якій опинився хлопчик. Він задихався, не міг говорити, ходити, зупинився у фізичному розвитку.

У січні 2020 року хлопчик потрапив у ДТП, під час якої отримав важкі травми голови, грудної клітки. Лікарям Закарпаття вдалося врятувати дитину, але наслідки травм суттєво ускладнювали хлопчику життя.

У гортані у нього виник рубець, який стягував до середини голосові складки, через що просвіт гортані дуже звузився і хлопчик задихався, недоотримував кисень і зупинився у фізичному розвитку. Різні методи лікування, які пропонували лікарі, не давали бажаного ефекту.

Батьки привезли сина на консультацію до ЛОРів львівської обласної литячої лікарні ОХМАТДИТ.

Завідувач відділення дитячої отоларингології ОХМАТДИТу Федір Юрочко, вивчивши історію хвороби пацієнта і оглянувши його, попросив проконсультували хлопчика одного з провідних отоларингологів Європи, професора з Познані Ярослава Шидловського, який неодноразово приїжджав до Львова і оперував дітей зі складними вадами.

Професор є керівником клініки дитячої оториноларингології в Познані, яка входить до п’ятірки найкращих клінік дитячої отоларингології Європи. Він володіє унікальними техніками, які використовує під час операцій дітей із надскладними вродженими і набутими вадами і своїм досвідом радо ділиться з колегами зі Львова.

Професор Ярослав Шидловський погодився допомогти хлопчику із Закарпаття і наприкінці червня прилетів до Львова.

До операційної бригади, окрім професора Ярослава Шидловського, увійшли дитячий отоларинголог Федір Юрочко, анестезіолог Володимир Міщук і операційна медсестра Надія Гуняк.

«Ми взяли хрящ з ребра пацієнта, сформували з нього спеціальну складку-розпірку і вставили її у задній відділ гортані, де був рубець. Тобто, ми розширили просвіт гортані й у такий спосіб вирішили головну проблему дитини, через яку вона задихалася, не могла говорити, зупинилася у фізичносу розвитку. Ми дали можливість хлопчику нормально дихати», – розповів ZAXID.NET Федір Юрочко.

Одужання було непростим, хлопчик тривалий час був в реанімації ОХМАТДИТу. Лікарі більше, ніж через місяць розповіли про цю операцію, бо чекали на повне одужання дитини.

«12 липня хлопчика з лікарні виписали додому. Він нормально дихає, говорить, ходить, бігає. Сподіваємося, що дуже скоро наш пацієнт наздожене ровесників й у фізичному розвитку», – каже Федір Юрочко.