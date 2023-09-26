На шостий день після операції пацієнтку виписали з лікарні

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона провели 59-річній мешканці Львівщини складну операцію на серці – операцію Бенталла через 5 см розріз замість стандартного 30 см. Оперативне втручання через такий мінімальний доступ провели вперше в Україні.

Пацієнтка Любов Клубок – фермерка із села Лугове, що на Львівщині. Жінка мала вроджену ваду серця, яка тривалий час ніяк себе не проявляла. У 2015 році після смерті чоловіка жінка почала страждати від підвищеного тиску, але по медичну допомогу не зверталася. Цього року у неї з’явилася сильна задишка, жінка не могла піднятися сходами і лише тоді звернулася до лікарів, повідомили в лікарні.

Під час обстежень у хворої виявили вкрай небезпечну патологію серця – аневризму кореня та висхідного відділу аорти, важку недостатність аортального клапана. Виникнення цих аномалій спровокувала вроджена вада – двостулковий аортальний клапан. Аневризма аорти – це вип’ ячування, розширення ділянки головної артерії кровоносної системи та послаблення її стінок. Вона могла будь-якої миті розірватися і жінку не вдалося б врятувати. Єдиний вихід – невідкладне хірургічне усунення патології.

Після консультацій кардіохірурги вирішіли оперувати методом Бенталла. Це світовий золотий стандарт лікування. Операція – складна і ризики високі. У лікарні за останній рік провели дев’ять таких оперативних втручань. Операція Любові Клубок була 10. Аби мінімізувати можливі ускладнення та скоротити процес реабілітації й одужання, кардіохірургли вирішили провести оперативне втручання через мінімальний розріз у 5 см замість стандартних 30 см.

«Під час операції Бенталла ми виконали реконструкцію кореня з реімплантацією коронарних артерій і висхідної аорти, а також замінили аортальний клапан. Виконали це втручання з найменшим розрізом. Раніше були вже описані випадки, коли операцію робили через невеликий доступ у 10-12 см. Але з 5-сантиметрового розрізу – це вперше. Завдяки цьому пацієнтка швидко одужала та на 6-й день була виписана з лікарні», – повідомив завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації серця лікарні Роман Домашич.

Жінка після операції розповіла, що почувається легко. Такого відчуття у неї вже давно не було. Планує після остаточного одужання знову зайнятися фермерством.