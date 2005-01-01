Львівські «Карпати» підписали контракт з грузинським захисником

Ніка Сандохадзе – гравець «Карпат»

«Зелено-білі» поповнили свій склад 23-річним грузинським захисником Нікою Сандохадзе.

Контракт із новачком розраховано на два з половиною роки, повідомили у прес-службі клубу.

Останньою командою оборонця-гренадера була грузинська «Самтредія», з якою Ніка ставав чемпіоном країни/

Довідка

Народився 20 лютого 1994 року у Тбілісі, Грузія.

Вихованець тбіліського «Динамо». Виступав за «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія), «Локомотив» (Тбілісі, Грузія) та «Самтредію».

Викликався до юнацької та молодіжної збірних Грузії, учасник Євро-2013 (U-19). Брав участь у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

У складі «Самтредіі» ставав чемпіоном Грузії, вигравав срібні та бронзові медалі першості. Володар Суперкубка Грузії.

Нагадаємо, нещодавно «Карпати» покинули два півзахисники – Фернандо Тіссоне та Маріо Аркес Бласко.