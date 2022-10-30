Львівський футбольний клуб «Карпати» переміг чернівецьку «Буковину» в 10 турі Першої ліги. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Рахунок відкрили господарі поля на 52 хвилині: Василь Палагнюк реалізував пенальті у ворота суперника. Проте під кінець матчу «Карпатам» вдалося відігратися та переломити хід гри на свою користь. На 81 хвилині гол забив Ігор Дуць, а на 85-ій переможний м’яч у ворота буковинців забив 17-річний Артур Шах.

Нагадаємо, що в першому колі «зелено-білі» розгромили «Буковину» з рахунком 4:0. Наразі це найбільш результативний матч львів’ян.

Після 10 турів «Карпати» продовжують перебувати на другій сходинці турнірної таблиці з 22 очками. На два очки менше в «Епіцентру», який зумів здолати у п’ятницю, 28 жовтня, «Діназ», а ще на два — у тернопільської «Ниви», яка в суботу не залишила шансів «Прикарпаттю». Лідером надалі є житомирське «Полісся», яке у 10 турі обіграло аутсайдера групи А ФСК «Маріуполь».

Нагадаємо, що на першому етапі чемпіонату команди зіграють 14 турів (два кола в кожній групі), після чого по 4 найкращі і 4 найгірші команди з груп сформують вісімки для другого етапу – розіграшу путівок в УПЛ та боротьби за залишення у Першій лізі відповідно. Після першого етапу всі очки команд зберігаються на другий етап, а далі клуби грають лише матчі з командами іншої групи у два кола, тобто на другому етапі буде 8 турів.