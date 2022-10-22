Перед матчем гравці «Карпат» вийшли на поле у футболках із присвятою Мирославу Симчичу

Львівський футбольний клуб «Карпати» у домашньому матчі знову мінімально переміг «Ниву» з Тернополя. Попри старання футболістів гра мала всі шанси завершитися сухою нічиєю, проте в компенсований арбітром час у другому таймі Дмитро Махнєв забив гол після подачі з кутового.

Зазначимо, що в першому колі чемпіонату львів’яни здобули мінімальну перемогу над тернополянами. Голом тоді відзначився Амбросій Чачуа.

Перед матчем гравці «Карпат» вийшли на поле у футболках із присвятою Мирославу Симчичу — легендарному сотенному УПА на псевдо «Кривоніс», якому 14 жовтня цього року президент присвоїв звання Героя України. Таку футболку зможуть отримати у розіграші жертводавці фонду «Карпат», який збирає кошти на купівлю БпЛА для 73 Морського Центру спеціальних операцій.

Це вже не вперше львівські «леви» під час матчів збирають гроші для військових. На матчі проти «Епіцентру» 24 вересня проводився збір коштів на дрони для бойових підрозділів, які продовжують наступ на півдні України. А на матчі проти «Буковини» зібрали понад 76 тис. грн, які передали на потреби львівської 80-ї ОДШБр. На матч із «Прикарпаттям» львів'яни вийшли у футболках з зображенням одного з символів Інтернаціонального Легіону при Головному управлінні розвідки, оскільки під час поєдинку проводився збір коштів на підтримку іноземних військових, які боронять Україну у війні з Росією.

Після 9 турів «Карпати» продовжують посідати другу сходинку групи А Першої ліги, маючи 19 очок. Лідером з 25 очками надалі є житомирське «Полісся», яке не зазнало жодної поразки. На третій сходинці перебуває «Епіцентр» з 14 очками, а на четвертій — «Нива» з 12.

Нагадаємо, що на першому етапі чемпіонату команди зіграють 14 турів (два кола в кожній групі), після чого по 4 найкращі і 4 найгірші команди з груп сформують вісімки для другого етапу – розіграшу путівок в УПЛ та боротьби за залишення у Першій лізі відповідно. Після першого етапу всі очки команд зберігаються на другий етап, а далі клуби грають лише матчі з командами іншої групи у два кола, тобто на другому етапі буде 8 турів.