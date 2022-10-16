Гравці обидвох команд під час матчу отримувли від арбітра жовті картки

У неділю, 16 жовтня, львівський ФК «Карпати» зіграв унічию із ФСК «Маріуполь». Це перша нічия для зелено-білих у цьому сезоні Першої ліги. Матч відбувся на стадіоні вишгородського «Діназу» в Демидові, який під час війни став домашнім полем маріупольців.

На 12-й хвилині матчу гравець ФСК «Маріуполь» Єгор Булгаков відкрив рахунок, забивши м’яч у ворота «Карпат».

«Карпати» зрівняли рахунок на 68-й хвилині матчу – Ростислав Тарануха реалізував вихід один на один з воротарем.

Поєдинок був запеклим – гравці обидвох команд під час матчу отримувли від арбітра жовті картки. Попри призначені додаткові 5 хвилин матчу, гра завершилась з рахунком 1:1.

Нагадаємо, попередня зустріч клубів завершилась з рахунком 3:0 на користь «Карпат».

У наступному турі 22 жовтня «Карпати» удома зіграють із тернопільською «Нивою», а ФСК «Маріуполь» гратиме в гостях із «Прикарпаттям».

У минулому сезоні обидві команди виступали у Другій лізі, щоправда, у різних групах. На момент зупинення змагань через російське повномасштабне вторгнення «Карпати» лідирували у групі «А», натомість «Яруд» (так називався маріупольський клуб донедавна) йшов на 11-й сходинці групи «Б». Оскільки понад 20 футбольних клубів Професійної футбольної ліги взяли паузу на цей сезон через війну, маріупольці змогли заявитися в Першу лігу.

Після знищення Маріуполя російськими військами «Яруд» не лише змінив назву на ФСК «Маріуполь», щоб зберегти символізм, а й змушений був переїхати на Київщину, де й прийматиме суперників.