Львівські «Карпати» програли житомирському «Поліссю» матч за перше місце в групі А Першої ліги. Гра на Центральному стадіоні Житомира завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Перший гол у матчі забив екс-гравець національної збірної України Пилип Будківський, який наразі є найкращим бомбардиром групи А. На 28 хвилині він головою закрив м’яку передачу у штрафний Артема Козака.

На 69 хвилині Козак пробивав штрафний, який не зміг зафіксувати Роман Льопка. На добивання залетів Богдан Кушніренко, який посідає друге місце в рейтингу бомбардирів групи А, і подвоїв перевагу «Полісся».

Житомиряни лишаються єдиною командою групи, які не програли жодного матчу, та надалі посідають першу сходинку турнірної таблиці, маючи 19 очок. «Карпати» поки що лишаються на другій сходинці з 15 очками, проте їх наздоганяє «Епіцентр», який завдав львів’янам першої поразки в сезоні.

У наступному турі «Карпати» зустрінуться з ФСК «Маріуполь» 16 жовтня на стадіоні вишгородського «Діназу» в Демидові, який під час війни став домашнім полем маріупольців.