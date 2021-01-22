43-річну Тетяну з Кам’янця-Подільського скерували на консультацію до львівських судинних хірургів після того, як і на УЗД, і на магнітно-резонансній томографії (МРТ) з контрастуванням у неї виявили тромбоз внутрішньої лівої сонної артерії і запідозрили розшарування сонної артерії. Іншими словами, у жінки був передінсультний стан, тромб повністю перекрив судину.

Місцеві лікарі порадили жінці їхати до Львова і проконсультуватися у відомого судинного хірурга, професора Ігоря Кобзи. У Львові Тетяну заново ретельно обстежили. Помилки не сталося, внутрішня ліва сонна артерія таки була повністю перекрита. Їй поставили остаточний діагноз: розшарування лівої сонної артерії, тромбоз.

Діагноз, коли у пацієнта одночасно виявляють і розшарування сонної артерії, і тромбоз, як пояснив ZAXID.NET Ігор Кобза, зустрічається рідко – 3-4 випадки на мільйон людей. І виникає воно здебільшого у доволі молодих людей. Надривається судина, перекриває потік крові і у пацієнта виникає або параліч, або інсульт.

Якщо розшарування аорти невелике, сонна артерія перекрита лише частково, то таких пацієнтів раніше оперували. У Львівській обласній клінічній лікарні прооперували менше 10 таких пацієнтів. Зараз пацієнтам з розшаруванням і тромбозом сонної артерії призначають консервативне лікування.

«У мене все почалося раптово. Ми повернулися з відпустки, почувалася добре, у понеділок збиралася виходити на роботу. Раптом у неділю мені потемніло в очах, виникло запаморочення і дуже боліла голова. Я три дні проходила з такими симптомами, думала минеться. А тоді пішла до лікаря», ­– розповіла ZAXID.NET Тетяна.

Львівські судинні хірурги призначили жінці лікування. У перелік медикаментів, які вона мала вживати, обов’язково включили препарати для зниження тиску. Тиск у таких хворих має постійно бути під контролем.

Вперше до Львова Тетяна приїхала у вересні. Через місяць лікування їй стало значно краще, обстеження показало, що у сонній артерії з’явився просвіт, але невеликий. Жінка продовжила лікування.

«Я почуваюся добре. 21 січня 2021 року я зробила повторне МРТ і тромбу у сонній артерії не виявили. Він розчинився», – радісно повідомила Тетяна.

Розшарування сонної артерії, як каже Ігор Кобза, виникає внаслідок різкого підйому тиску, через травму судин або цьому може сприяти фібромускулярна дисплазія (порушення будови стінки судини).

«У Тетяни причиною хвороби стала саме фібромускулярна дисплазія. З таким захворюванням людина може жити і до 100 років, якщо не буде якихось травм судин, раптового підйому тиску. Після консервативного лікування у пацієнтки від тромбу дійсно не залишилося навіть сліду, а надірвана судина міцно притиснулася до стінки артерії. Тепер пацієнтці треба стежити за тиском і не допускати його раптових підйомів», – ­ каже професор.

За словами Ігоря Кобзи, до нього на консультацію приходило вже понад 50 пацієнтів з розшаруванням сонних артерій і 10 пацієнтів з тромбозом, але повністю кровоплин сонною артерією відновлюється не у всіх, лише у кожного другого.