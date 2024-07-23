У Другому медоб’єднанні Львова лікарі безкоштовно провели реконструктивну пластику грудей 36-річній жінці, яка втратила молочну залозу через рак. Профінансував матеріали, зокрема імплант, бренд Sisters. Друге медоб’єднання Львова щороку реалізовує соціальний проєкт з профілактики онкозахворювань.

36-річна Катерина Драчук проживає на Чернігівщині. У 2021 році жінка виявила у себе пухлину на молочній залозі. А коли звернулася до медиків, то почула страшний діагноз – рак.



«Звернулася до лікарів аж через місяць після того. Не могла повірити, що це можливо. А коли прийшла, мені сказали, що у мене рак молочної залози – карцинома третьої стадії. Потрібно проходити хіміотерапію, променеву терапію, потім повне видалення молочної залози», – розповіла Катерина Драчук.



Це лікування тривало дев’ять місяців, свої корективи внесла війна. Після закриття онкологічного відділення у Києві, Катерина доліковувалася у Львові і повністю здолала недугу. Тут і дізналася про проект з відновлення молочної залози. У Другому медоб'єднанні Львова їй безкоштовно провели реконструктивну пластику грудей.



«Першим етапом ми встановлювали силіконовий експандер в ділянку, де не було молочної залози. Це такий мішечок, який наповнюється фізіологічним розчином і розтягує шкіру в ділянці після видалення грудної залози і після променевої терапії. Він фактично готує ділянку грудної клітки, щоб поставити постійний силіконовий імплант», – пояснив хірург Другого медоб’єднання Львова Назар Калинович.



Ділянку для встановлення імпланта готували чотири місяці. Тоді приступили до другого етапу.



«Ми провели видалення цього експандера і встановлення постійний силіконовий протез. Одночасно ми провели зменшення і підтяжку правої молочної залози для симетризації, щоб обидві молочні залози виглядали максимально ідентично, максимально природно», – додав Назар Калинович.



Після останньої операції минуло вже два місяці.

«Зараз почуваюся чудово. Реабілітація пройшла дуже добре, жодних не було ускладнень», – зазначила Катерина Драчук.



В Україні рак грудей – лідер в жіночій онкології. Друге медоб'єднання Львова щороку реалізовує соціальний проєкт з профілактики онкозахворювань. Для допомоги пацієнтам медики намагаються активно залучати і бізнес.

«Коли ми виявляємо на ранніх стадіях рак, його можна пролікувати, не потрібно великих оперативних втручань, хіміотерапії. Жінкам не доводиться видаляти грудну залозу. Наші лікарі готові виконувати реконструктивну пластику після видалення, мають вміння. Єдине, є жінки, які можуть дозволити собі купити імплант, а є жінки, які не можуть. Тому ми запрошуємо бізнес до такої співпраці», – наголосив гендиректор Другого медоб'єднання Львова Андрій Миськів.



Допоміг бізнес і Катерині Драчук. Експандер та грудний імплант для неї профінансував бренд Sisters.

«Ми важаємо, що український бізнес не може бути не свідомим. Тобто в сучасному світі, це не просто про продажі чи купівлю чогось, це про ідею, яку ти несеш і про опору, яку ти можеш надати людям», – сказала маркетологиня компанії Sisters Альона Воробей.



Катерина Драчук каже: мови про те, що вона не вилікується, не було. Жінка зазначає, важливо себе налаштувати на одужання.



«Інколи падала духом, але коли приходила в лікарню, бачила маленьких дітей, які теж лікувалися. Я казала собі: ти доросла молода жінка, ти вилікуєшся, не потрібно мати дурних думок. Лікар одразу сказав мені, що як ми будемо сприймати цю хворобу, якщо розумітимемо, що вона лікується і це не вирок, тоді рак піддаватиметься лікуванню», – зазначила Катерина Драчук.

Медики наголошують, що жінкам до 40 років потрібно щорічно проводити УЗД грудей, а жінкам після 40 років – мамографію. За умови раннього виявлення І стадію раку грудей виліковують у 95% жінок, натомість ІІІ стадію – у 50%.