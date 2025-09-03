Пацієнтка та її рятівники хірурги Гнат Герич (зліва) і Руслан Салинко

Реконструктивні хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона прооперували 39-річну мешканку Кременчука, яка через параліч лицевого нерва 12 років не могла усміхатися. Щоб заснути, жінка заклеювала повіку скотчем. Через чотири місяці після операції пацієнтка вперше усміхнулася.

Галина Ковтун у 2013 році перенесла операцію з видалення доброякісної пухлини мозку. Життя їй тоді медики врятували, але внаслідок втручання виник параліч правої частини тіла. Після операції у неї паралізувало праву руку, ногу та обличчя. Вона не могла ні ковтати, ні розмовляти. Після реабілітації у жінки відновилася частина тіла, крім обличчя, повідомили у лікарні.

Понад 10 років Галина Ковтун шукала лікарів, які б взялися за відновлення пошкодженого під час операції лицевого нерва. Їй часто говорили, що це неможливо. За порадою лікарів вона звернулася до реконструктивних хірургів лікарні св. Пантелеймона, які повернули здатність усміхатися вже не одній пацієнтці.

«У жінки був параліч лицевого нерва. Вся права сторона обличчя не функціонувала. Ми виконали складну операцію, яка полягала у пересадці одного з м’язів ноги на обличчя та підключення цього м’яза через мікросудинне живлення до гілки трійчастого нерва», ‒ каже завідувач 1-го відділення Центру хірургії та онкології лікарні Гнат Герич.

Складна операція тривала понад 6 годин. До команди спеціалістів, яка оперувала жінку, входив і онкореконструктивний хірург Руслан Салинко.

«Моя участь полягала в тому, аби під час операції забезпечити доступ до точок фіксації м’яза та належним чином зафіксувати його мобільні точки до верхньої губи, кутика рота і нижньої губи – так, щоб це було максимально симетрично. Це достатньо складна операція, в якій беруть участь чимало спеціалістів. Ми раді, що все пройшло успішно і наша пацієнтка щаслива», – додає Руслан Салинко.

Хірургам вдалося сформувати новий м’яз, який функціонує правильно. А ось відновлення нерва – це дуже довготривалий процес. І остаточний результат можна буде оцінити лише через рік після операції. З моменту операції минуло чотири місяці. Жінка почувається добре, бо вперше за тривалий час може усміхатися.