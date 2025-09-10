Усе найважче для 11-річної Насті уже позаду

Спеціалісти Центру нейрофізіології, що діє віднедавна на базі дитячої лікарні св. Миколая, врятували 11-річну дівчинку Настю з Хмельницького, яка три тижні перебувала в комі через рідкісну неврологічну патологію, що загрожувала її життю.

Стан дівчинки погіршився раптово. Спершу піднялася температура, майже до 40 градусів. Лікарі, до яких звернулися батьки, не виявили інших загрозливих симптомів і дитині невдовзі ніби стало краще. Та за кілька днів виникли сонливість та напад судом, після якого дівчинка впала в кому, повідомили у лікарні.

Два тижні дитина була у реанімації місцевої лікарні, але виявити причину такого стану не вдавалося. І не було жодної позитивної динаміки. Тож дівчинку перевезли до Львова, у лікарню св. Миколая.

Тут пацієнтці, яка все ще перебувала в комі, розпочали проводити тривалий відео-ЕЕГ-моніторинг. Саме це обстеження і допомогло виявити безперервні судоми, що були клінічно непомітними. І після консультації з колегами з дитячої лікарні SickKids (Торонто, Канада) спеціалісти нарешті встановили Насті діагноз – синдром FIRES. Це вкрай важкий і рідкісний неврологічний розлад – епілептична енцефалопатія, яка з невідомих на сьогодні причин може виникати у дітей шкільного віку на тлі лихоманки.

Після встановлення точного діагнозу спеціалісти скорегувати лікування: призначили імунну терапію, протисудомні препарати та перевели дитину на кетогенну дієту. І це спрацювало. Дівчинка вийшла з коми, а судоми припинилися.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відкрився перший і єдиний в Україні Центр нейрофізіології, де є сучасне обладнання для цілодобового спостереження за активністю головного мозку та високопрофесійні фахівці, яким вдалося встановити точний діагноз і врятувати дівчинку.