Центр відкривають на базі дитячої лікарні св. Миколая

У Львові на базі дитячої лікарні св. Миколая відкривають перший в Україні центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим із епілепсією та іншими захворюваннями центральної нервової системи. Прогнозують, що фахівці центру зможуть проводити близько тисячі обстежень щороку.

Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки підтримці однієї із найкращих дитячих лікарень у світі та найбільшої дитячої лікарні в Канаді – The Hospital for Sick Children – та благодійної організації Temerty Foundation.

«Основне завдання Центру – діагностика та лікування дітей з епілепсією, диференційна діагностика епілепсії та неепілептичних станів, відео-ЕЕГ-моніторинг функції головного мозку новонароджених малюків та дітей старшого віку, що перебувають у відділеннях реанімації, тривалий відео-ЕЕГ-моніторинг для уточнення виду епілепсії, розпізнавання кандидатів на хірургію епілепсії та пошуку альтернативних методів лікування», – кажуть у медзакладі.

Нині кількість хворих, що живуть з епілепсією в Україні, наближається до мільйона. За час війни зростає кількість хворих із посттравматичною епілепсією, епілепсією, яка виникає в перші місяці чи рік, два, три після перенесеної черепно-мозкової травми. При цьому в Україні не затверджені міжнародні стандарти проведення ЕЕГ, не зареєстровані спеціальності епілептолога, нейрофізіолога. Тривалі моніторинги не проводяться в гострий період травм чи ураження мозку іншого погодження в часі порушеного стану свідомості, що ставить під загрозу життя хворого, час війни або призводить до незворотних негативних неврологічних наслідків.

«В Україні епілепсію не лікують системно. У нас навіть не існує такої спеціальності, як епілептолог. Водночас кількість людей із посттравматичною епілепсією зростає щодня як серед цивільних, так і серед військових. Епілепсія – це невидима хвороба, адже більшість діток чи дорослих не має зовнішніх вад, втім більшість із нас не здогадується скільки зусиль вони докладають, щоб пережити та відновитися після кожного наступного нападу судом, і що найважливіше — наскільки вони потребують нашого розуміння і підтримки», — каже неврологиня, епілептологиня лікарні, експертка МОЗ Ольга Тичківська.

У Центрі є компетентні спеціалісти та сучасне обладнання, кабінети енцефалографії, розвивається програма кетогенної дієти, серед наступних напрямків розвитку – полісомнографія, електронейроміографія. За зразок було взято відповідне відділення лікарні SickKids у Торонто, співпраця з якою триває вже 12 років. За цей час канадські колеги багато разів приїжджали до Львова, допомагали дітям та навчали нейрофізіології, епілептології львівських спеціалістів. Окрім того, декілька лікарів отримали стипендії на стажування в лікарні SickKids (Торонто, Канада).