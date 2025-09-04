Після операції зник біль, хлопчик почав ставати на ноги

Нейрохірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) успішно прооперували півторарічного хлопчика з Рівненщини з пухлиною спинного мозку. Операція була надскладна, бо пухлина була розташована нетипово.

Хлопчик понад пів року страждав від постійного болю і майже ввесь час плакав. Маму насторожувала незвична слабкість у ногах сина та постійний неспокій, тож за порадою лікарів малюку зробили МРТ, під час якого і виявили новоутворення спинного мозку, повідомили у Центрі.

«Пухлина займала різні ділянки та викликала набряк. Ми одразу запідозрили так звану тератому та її ускладнення – інфекційний абсцес», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

Складності операції додавало і нетипове місце розташування утвору. Пухлина знаходилася на передній поверхні спинного мозку – у місці, куди надзвичайно важко дістатися.

«У такої маленької дитини та ще й при набряку – це завдання з зірочкою навіть для досвідченого нейрохірурга. Але за допомогою сучасного обладнання – мікроскопа, інтраопераційного та нейрофізіологічного моніторингу – ми змогли звільнити спинний мозок і відновити роботу нервів», – додає нейрохірург.

Після операції у хлопчика немає слабкості в ногах, він нарешті почав ставати на ноги, зник біль і його відпустили додому під нагляд місцевих лікарів.

За словами Михайла Ловги, у клініці щотижня оперують 1-2 пацієнтів з такими вадами. Вади розвитку спинного мозку у немовлят складно виявити, адже вони часто проявляються лише після року, коли дитина починає ставати на ноги. Тож варто звернутися на консультацію до спеціаліста, якщо у немовляти слабка опора на ноги, незрозуміле вигинання спини чи виражений неспокій без видимих причин, додаткове оволосіння на хребті, викривлення або припухлості, родинні чи «винні плями», інші утворення на шкірі вздовж хребта.